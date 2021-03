Fans bauen Raumschiff aus „The Mandalorian“ nach

„Das ist der Weg!“ Eingefleischte „Star Wars“-Fans haben jetzt im Osten Russlands eine lebensgroße Kopie des Raumschiffs des Mandalorianers aus der gleichnamigen Disney+-Serie „The Mandalorian“ nachgebaut - und im fernen Osten Russlands aufgestellt. Die Kopie der „Razor Crest“, mit der Kopfgeldjäger Din Djarin in der Blockbuster-Serie mit Baby Yoda am Beifahrersitz durch eine weit, weit entfernte Galaxis kreuzt, ist auf einem schneebedeckten Hügel in einem Park der ostsibirischen Stadt Jakutsk zu bestaunen.