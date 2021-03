Atomare Bedrohung

Das schöne Österreich, das seinen Meiler in Zwentendorf nie in Betrieb genommen hat, ist - exakt zehn Jahre nach dem Super-GAU im japanischen Fukushima - in einer Entfernung von gerade mal 150 Kilometern von zwölf Atomkraftwerken umgeben, von denen sieben von Umweltschutzorganisationen als „hochriskant“ eingestuft werden.