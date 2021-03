Gottschalk stichelt nach „DSDS“-Aus gegen Bohlen

„Man kann über Dieter sagen, was man will: Mit Popmusik kennt er sich aus. Seine Kommentare bei ,DSDS‘ waren nicht immer fair, aber meistens besser als das, was da gesanglich geboten wurde“, erklärte Thomas Gottschalk auf Nachfrage der „Bild“-Zeitung zum Aus von Dieter Bohlen bei der Castingshow.