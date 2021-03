Steirer müssen für leer stehende Asyl-Heime zahlen

Hochfahren kostete 250.000 Euro

Im März 2020 dann große Aufregung in beiden Orten: Es kam Post aus Wien, das Innenministerium bereitete das Hochfahren der stillgelegten Häuser vor. Der Grund: Es gab Covid-Fälle in Traiskirchen, weshalb ein Aufnahmestopp verfügt wurde. Auf Anfrage der FPÖ machte das Innenministerium nun einen Kassensturz, was diese „Herstellung der Betriebsbereitschaft“ dem Steuerzahler kostete: 175.604 Euro wurden in Leoben, 79.289 Euro in Spital am Semmering ausgegeben. In Summe also rund 250.000 Euro.