Steuerzahler blechen für leer stehende Asylheime

Schon in Zeiten, in denen die Häuser noch in Betrieb waren, sorgten die Asylquartiere in Steinhaus am Semmering und Leoben für heftige Diskussionen. Jetzt gibt es erneut Aufregung: Für die (fast) leer stehenden Gebäude fallen jährlich Kosten von 800.000 Euro an - das ergab eine Anfrage der FPÖ an das Innenministerium.