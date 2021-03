Bisher eine Million Dosen in Österreich verimpft

In der Debatte um die Impfstoffverteilung gegen das Coronavirus in der Europäischen Union ist das - zuletzt ins Visier der ÖVP geratene - Gesundheitsministerium weiter um Entschärfung bemüht. Die Zahl der Covid-19-Impfungen in Österreich werde im Laufe des Wochenendes eine Million übersprungen haben, wie das Ministerium am Samstag wissen ließ. „Gestern erreichten wir einen Tagesrekord von fast 50.000 Impfungen, mittlerweile wurden bereits eine Million Impfungen durchgeführt.“ Die Zahl der täglichen Impfungen steige wie geplant konsequent an. Den vom Kanzler geforderten EU-Gipfel zu Impfstoffmengen begrüße man im Ministerium.