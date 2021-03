„Er hat bekommen, was er verdient hat“

Tränen der Erleichterung

Als das Urteil Donnerstagabend verkündet wurde, fielen sich die Angehörigen in die Arme. Tränen der Erleichterung nach so vielen der Verzweiflung. „Unser kleiner Engel, wir wissen, dass du bei uns gewesen bist“, hatte einer der Brüder in sozialen Medien gepostet. Alle sind traumatisiert, können kaum ein normales Leben führen. Sprechen beinahe täglich mit Sara an ihrem Grab. Sind in Therapie.