Am 21. März rast großer Asteroid an Erde vorbei

Am Sonntag kommender Woche wird ein riesiger Asteroid unserer Erde einen Besuch abstatten - in rund zwei Millionen Kilometern Entfernung. Mit einem Durchmesser von mindestens einem Kilometer ist 2001 FO32 der größte Asteroid, der in diesem Jahr an der Erde vorbeirasen wird, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA auf ihrer Website berichtet.