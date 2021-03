Doom & Co: Xbox Game Pass bringt 20 Bethesda-Titel

Diese 20 Titel erweitern den Game-Pass-Katalog:

Dishonored Definitive Edition (Konsole, PC, Cloud)

Dishonored 2 (Konsole, PC, Cloud)

DOOM (1993) (Konsole, PC, Cloud)

DOOM II (Konsole, PC, Cloud)

DOOM 3 (Konsole, PC, Cloud)

DOOM 64 (Konsole, PC, Cloud)

DOOM Eternal (Konsole, PC, Cloud)

The Elder Scrolls III: Morrowind (Konsole, PC)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (Konsole, PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Konsole, PC, Cloud)

The Elder Scrolls Online (Konsole, Console)

The Evil Within (Konsole, PC, Cloud)

Fallout 4 (Konsole, PC, Cloud)

Fallout 76 (Konsole, PC, Cloud)

Fallout: New Vegas (Konsole)

Prey (Konsole, PC, Cloud)

RAGE 2 (Konsole, PC, Cloud)

Wolfenstein: The New Order (Konsole, PC, Cloud)

Wolfenstein: The Old Blood (Konsole, PC, Cloud)

Wolfenstein: Youngblood (Konsole, PC, Cloud)