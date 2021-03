Klage gegen Apple: Hat Konzern Idee gestohlen?

Parrott kam 2013 auf die Idee, als sich ihre Tochter darüber beschwerte, dass es nur weiße Emojis gab: „Ich wusste, dass ich mit Symbolen in unterschiedlichsten Hautfarben erfolgreich sein kann, weil das bislang noch niemand so gemacht hatte.“ Also investierte die Mutter alle ihre Ersparnisse in das Projekt. Nur sechs Monate später war ihre iPhone-App „iDiversicons“ fertig, mit der Nutzer Emojis mit fünf verschiedenen Hauttönen kopieren und in Textnachrichten einfügen konnten.