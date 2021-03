Türkis-grünes Öko-Paket hat Gegenwind

„Alle müssen an einem Strang ziehen“, weiß Umweltministerin Leonore Gewessler, deren Ausbauziele ein Plus von 27 Terawattstunden (= achtmal die Leistung des Reaktors in Zwentendorf) vorsehen. Für das Ansinnen, bis 2030 zu 100 Prozent auf Ökostrom umzusteigen, soll etwa auf einer Million heimischer Dächer mit Fotovoltaik-Anlagen Sonnenstrom erzeugt werden. Bei Modellen, die bis zu 10 kW schaffen, erhalten die Haushalte einen fixen Zuschuss. Die Höhe ist noch nicht definiert, zu rechnen ist mit rund 30 Prozent der Investitionskosten.