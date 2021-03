Der leise Abflug von Sturms „Kampfgelse“

Schon seit Sommer 2016 steckt Philipp Huspek in der schwarz-weißen Wäsch’, doch ein Selbstläufer war seine Sturm-Ära nie. Der Flügelflitzer musste immer um sein Leiberl rennen. So zach wie diese Saison war’s jedoch noch nie - erst mickrige 81 Einsatzminuten stehen in der Liga zu Buche.