Feier mit Strip-Girls! Box-Ikone pfeift auf Corona

Seine unendlich scheinende Party begann am 26. Februar in Fort Lauderdale in Kalifornien, setzte sich dann vier Tage später in Miami fort. Von Abstandhalten war nicht die Rede. Als die Polizei auftauchte, wichen Mayweather und seine Freunde einfach auf die Insel Aruba aus, wo sich der Boxer zuvor ein Grundstück gekauft hatte. Dort konnten dann die Festivitäten weitergehen, mit Flamingos und Jetskis.