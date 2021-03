Entscheidung: Start ab Mitte Mai, keine Rückrunde

Wenig überraschend! Wie bereits vom Steirischen Fußballverband angekündigt, wird in der Corona-Saison 2020/21 die Rückrunde in den Amateurligen aufgrund des viel zu gedrängten Zeitplans ersatzlos gestrichen. Nur mehr Nachtragsspiele sowie die ausstehenden Runden aus dem Herbst werden nachgeholt - Start soll je nach Verlauf der Pandemie am Wochenende 14. bis 16. Mai sein.