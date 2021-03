Unmut in Radstadt: Ausreisekontrollen regen auf

„Zuerst steht man 45 Minuten im Stau und dann fragen sie nur, ob man auf der Durchreise sei“, kritisiert ein Radstädter (58) die Polizei. Er fordert schärfere Kontrollen und eine Vorselektion der Autofahrer an den Kontrollpunkten. „Man erkennt ja am Kennzeichen, ob jemand auf der Durchreise ist oder nicht. Dann ginge auch alles schneller“, so der 58-jährige Pendler.