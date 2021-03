Herpes-Virus: Zahl der toten Pferde gestiegen

Auch die Zahl der Länder mit nachgewiesenen Fällen der Virusvariante EHV-1 ist gewachsen. Neben Spanien und Deutschland sind in Europa auch Belgien, Frankreich und Schweden betroffen. In Katar gab es bei den Pferden des deutschen Reiters Sven Schlüsselburg positive Tests. Das Turnier in Doha, bei dem auch Österreichs bester Springreiter Max Kühner am Start ist, endet am Samstagnachmittag (Beginn 16 Uhr MEZ) mit dem zur Global Champions Tour zählenden Grand Prix.