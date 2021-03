Beatrice Körmer dreht Musikvideo am Stuhleck

„Once a year“ wurde vom niederösterreichischen Produzenten Dominik Landolt komponiert, geschrieben und produziert. Der mit Live-Band aufgenommene Song soll aufzeigen, dass die für viele Menschen „schönste Zeit im Jahr“ auch Schattenseiten hat. Deswegen weist das Lied darauf hin, dass in einigen Gebieten dieser Welt Geschenke für Kinder durch Kinderarbeit hergestellt werden. Körmer appelliert in ihrem Song an die Konsumenten, sich mehr mit ihrem Kaufverhalten auseinanderzusetzen und trifft damit genau den Nerv der Zeit.