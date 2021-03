Tirol: Ausreise-Kontrollen enden nach einem Monat

Weniger aktive Südafrika-Fälle

Erfreuliche Nachricht: Die Zahl der aktiven Südafrika-Fälle geht in Tirol weiter zurück. Mit Stand Mittwochmittag gab es in Tirol 47, das sind um elf weniger als noch am Dienstag. Alles in allem waren am Mittwoch in Tirol 1401 Personen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden gab es 111 Neuinfektionen.