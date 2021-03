Erste Durchimpfung im Bezirk Schwaz bis Montag

Die am Donnerstag startende erste Durchimpfung der von der Südafrika-Mutante besonders betroffenen Bevölkerung im Bezirk Schwaz wird voraussichtlich fünf Tage andauern, also am kommenden Montag abgeschlossen sein. Dies sagte eine Sprecherin des Landes am Dienstag. 48.500 von rund 64.000 infrage kommenden Personen hatten sich für die Impfung angemeldet, das sind 76 Prozent. Polizei und Bundesheer werden indes die Ausreisetests aus Schwaz stichprobenartig kontrollieren.