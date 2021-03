Neue Heimat kämpft seit Jahren um Apotheke

Resolution durchgesetzt

Ein Problem, dass die Anrainer aber schon länger bewegt, ist in den letzten Jahren in Vergessenheit geraten: Das Fehlen einer Apotheke. SP-Gemeinderätin Tanja Weiss hat sich nun erneut der Thematik angenommen, und in der donnerstägigen Sitzung immerhin die Verabschiedung einer Resolution an die Apothekerkammer durchgesetzt. Ein Umstand, der ihr allerdings bereits im Dezember 2016 gelang. Damals hatten Anrainer in der Neuen Heimat Unterschriften gesammelt. „Es gab danach auch einige Gespräche mit der Kammer, einmal hieß es, es gäbe einen Interessenten, dann wurde über einen geeignet Standort diskutiert. Am Ende kam aber nichts dabei raus“, so Weiss.