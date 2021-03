Rekord! Jetzt stößt Djokovic Federer vom Thron

Langzeitleader Novak Djokovic hat am Montag den Rekord von Roger Federer mit nunmehr 311 Wochen an der Spitze im ATP-Ranking endgültig auch offiziell geknackt. Federer musste zudem vor seinem Comeback in Doha zur Kenntnis nehmen, dass er von Stefanos Tsitsipas als Nummer 5 abgelöst wurde. Ähnliches widerfährt Rafael Nadal kommende Woche, wenn er Platz zwei für Daniil Medwedew räumen muss.