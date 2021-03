Mehr als 90 Mio. US-Bürger sind bereits geimpft

Einige Bundesstaaten haben diese Maßnahme jedoch bereits gelockert. In Texas und Mississippi wurde die Maskenpflicht aufgehoben, in Alabama wird diese am 9. April gekippt. In South Carolina muss man keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr in öffentlichen Gebäuden tragen, in Restaurants wird diese jedoch weiterhin empfohlen. Kalifornien will Themenparks, Sport im Freien und Veranstaltungen mit 1. April wieder erlauben - allerdings mit Einschränkungen und Maskenpflicht.