Nach Corona-Party will Filmfirma durchgreifen

Schon seit mehreren Wochen sind die Mitarbeiter einer Filmfirma in Innsbruck-Igls, um am Patscherkofel den seinerzeitigen Olympiasieg von Franz Klammer zu drehen. Am Samstag hatten sie ihren freien Tag. Viele fuhren zurück in ihre Heimatgemeinden, einige blieben aber übers Wochenende in Igls im Hotel - und feierten dort eine illegale Corona-Party. Nun soll es Konsequenzen geben.