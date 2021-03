Polizei sprengt fetzige Firmenfeier in Hotelzimmer

Ordentlich krachen ließen es in der Nacht auf Sonntag Firmenmitarbeiter in einem Hotel im Innsbrucker Stadtteil Igls: An die 20 Personen sollen in einem Zimmer und auf dessen Balkon lautstark gefeiert haben. In Zeiten wie diesen ein absolutes „No-Go“. Nach einem Hinweis löste die Polizei die illegale Corona-Party auf.