Corona-Randale: Diese Demo brachte nur Verlierer!

Den Krawallen am Rande der (nicht genehmigten) Demo am Samstag in der Wiener Innenstadt und später im Prater – wir berichteten – folgt nun ein politischer Schlagabtausch. Gegipfelt sind die Ausschreitungen im Sturm auf das Gebäude einer Versicherung in der Oberen Donaustraße, wo ein Wachmann schwere Verletzungen davontrug. 22 Personen wurden vor Ort festgenommen.