Eckhoff gewinnt auch Verfolgung in Nove Mesto

Die Norwegerin Tiril Eckhoff hat beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto in Tschechien wie zuvor bei der WM nach dem Sieg im Sprint auch jenen in der Verfolgung gefeiert. Es war der zehnte Saisonerfolg der 30-Jährigen und der insgesamt 23. im Weltcup. Trotz dreier Strafrunden gewann sie 24 Sekunden vor der Deutschen Denise Herrmann, die nur einmal danebenschoss.