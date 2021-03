Umweltschützer empört über Flughafen am Südpol

„Auch in den angrenzenden Seen sind irreparable Schäden zu erwarten“, schrieben Jabour und Brooks in ihrem Papier. Dort heimische Flechten, Pilze und Algen könnten zerstört werden. Brooks schätzt, dass das Projekt den ökologischen Fußabdruck aller Nationen, die in der Antarktis Studien betreiben, um 40 Prozent steigern würde.