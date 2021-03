Ab 9.30 Uhr LIVE: Damen-RTL in Jasna

Stephanie Brunner verpasste am Samstag die Qualifikation für die Slalom-Entscheidung und will in ihrer Spezialdisziplin angreifen. „Ich habe nochmals hart gearbeitet nach der WM. Die hat mich ziemlich angezipft, wenn man weiß, dass man im Training mitfahren kann und wo man stehen kann“, sagte die Tirolerin. Sie habe versucht, sich iauch an Liensberger ein Beispiel zu nehmen. „Sie hat bei der WM gezeigt wie der Hase läuft. Was Kathi kann, kann ich auch, habe ich mir gedacht. Hoffen wir, dass es aufgeht.“