Niederländer erfindet neuartigen Corona-Schreitest

„Das ist die Lösung für all jene, die die Stäbchen in der Nase hassen. Alles, was Sie hier tun müssen, ist acht bis zehn Sekunden lang zu schreien und dann sind Sie fertig“, erklärte van Wees dem niederländischen Nachrichtenportal „NIEUWS”. Ein Prototyp des Geräts ist auch bereits in Amsterdam im Einsatz.