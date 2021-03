LitterCam: KI-Kamera bestraft fahrende Müllsünder

Weniger Kosten und Risiken

Kommunen sollen von der „Abfallkamera“ gleich in mehrerlei Hinsicht profitieren: Zum einen soll durch die automatisierten Strafen mehr Geld in die Gemeindekassen fließen, zum anderen sollen die Kosten für die Beseitigung des Abfalls reduziert werden, da städtische Mitarbeiter mithilfe des Systems gezielt dorthin geschickt werden könnten, wo der Müll liege. Dadurch hätten sie wiederum Zeit für andere, wichtigere Aufgaben. Zugleich werde das Risiko, dem die Mitarbeiter insbesondere bei der Beseitigung des Mülls auf Autobahnen ausgesetzt seien, gesenkt, so LitterCam in einem Werbevideo.