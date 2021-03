GOLD! Johannes Lamparter schreibt Kombi-Geschichte

Wahnsinn! Johannes Lamparter ist mit erst 19 Jahren Weltmeister in der Nordischen Kombination. Der Tiroler holte am Donnerstag bei den Titelkämpfen in Oberstdorf überlegen vor Topfavorit Jarl Magnus Riiber aus Norwegen GOLD im Großschanzenbewerb. Lamparter ist der zweitjüngste Kombi-Weltmeister der Geschichte.