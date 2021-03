„Unglaublich, der kleine Bua marschiert durch“

Johannes Lamparter (Weltmeister): „Ich bin so überglücklich. Ich möchte Danke sagen an alle, das sind so viele Leute, die da dahinter stehen. Meine Eltern, gemeinsam mit Patrick (Murnig, Anm.) das ganze Trainerteam. Auch das Serviceteam hat einen Megajob gemacht, ohne sie wäre das nie möglich gewesen. Ich habe einfach von Anfang an probiert, das Tempo sehr hoch zu halten. Wenn man die Zielgerade als Erster reinlaufen darf, weiß man gar nicht, ist das wahr. Geglaubt habe ich es erst, wie ich über die Ziellinie gelaufen bin, weil ich weiß ganz genau, wie schnell das passiert, dass man auf einmal einbricht.“