Mädchen (14) mit „falscher Maske“ aus Bus geworfen

Dass neben FFP2- auch höherwertige Masken zulässig sind, wisse einfach niemand und es werde weder in den vielen Inseraten der Bundesregierung, noch bei den Aushängen in öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufshäusern, Lebensmittelmärkten oder Arztpraxen mitkommuniziert. „Mit einem Schild, wo ‘Mindestens FFP2-Pflicht‘ drauf steht, wäre schon viel getan“, so Kögl-Niemetz.