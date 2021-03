Corona-Krise dämpft Bereitschaft für Jobwechsel

Jeder fünfte Arbeitnehmer soll laut der Umfrage im Auftrag von karriere.at mehrmals pro Woche über einen Jobwechsel nachdenken, doch nur 14,5 Prozent seien intensiv auf Arbeitsplatzsuche. Besonders Junge von 16 bis 29 Jahren, Menschen in Kurzarbeit sowie Beschäftigte in Wien sind zurzeit an einem Jobwechsel interessiert. Fast jeder zweite Befragte erhofft sich davon ein höheres Gehalt, fast ein Drittel will einen krisensichereren Arbeitsplatz.