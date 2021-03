Stichwahl in elf Oberkärntner Gemeinden

In gleich elf Oberkärntner Gemeinden wird bei den Stichwahlen am 14. März entschieden, wer für die kommenden sechs Jahre die Geschicke der Kommunen lenken wird. Für die Bürger gibt’s, wie zum Beispiel in Spittal und Hermagor, auch dieses Mal wieder die Möglichkeit, die Stimme vorab abzugeben.