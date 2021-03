Mayer: „Mehr Rennen vor TV als selbst gefahren“

Auch in der Saison 2020/21 wird wohl kein echter Speedfahrer den Gesamtweltcup der alpinen Ski-Herren gewinnen. Das liegt vorrangig nicht an den Akteuren, sondern am Kalender und der nicht ausgeglichenen Anzahl an Speed- und Technikrennen. „Es war in den letzten zehn Jahren schon extrem, aber heuer ist es auf die Spitze getrieben worden. Ich bin in diesem Winter bei mehr Rennen vor dem Fernseher gesessen, als dass ich selbst gefahren bin“, merkte Matthias Mayer im Rahmen der Weltcuprennen in Saalbach-Hinterglemm an.