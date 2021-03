Impf-Aktion soll „auch Nachbarländer schützen“

Er habe sich in der Vergangenheit schon öfters zu den Kontrollen an der Grenze zu Deutschland geäußert, stellte Platter klar. „Die Grenzkontrollen finden schon in einer Intensität statt, die teilweise schwierig ist.“ Sie betreffen „Pendlerinnen und Pendler und Familienangehörige“ und würden auch im Gesundheitsbereich zu Schwierigkeiten führen.