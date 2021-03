Masken von Hygiene Austria bleiben in Regalen

Der Vorwurf, der Schutzmasken-Hersteller Hygiene Austria habe Billigmasken aus China auf „Made in Austria“ umetikettiert, schlug hohe Wellen. Die Masken landeten nicht nur in staatsnahen Betrieben, hohe Stückzahlen gingen auch an Supermärkte: Einzelhandelsketten versicherten am Tag nach der Hausdurchsuchung, die Ware sei dennoch sicher beziehungsweise kündigten an, die Qualität werde nun intern überprüft. Die Masken werden weiter verkauft.