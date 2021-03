Orbans Fidesz-Partei tritt aus der EVP aus

Orban zieht Schlussstrich

Orban dürfte nun im Zuge einer erneuten Diskussion um die Beziehungen einer drohenden Suspendierung zuvorkommen wollen. „Ich informiere Sie hiermit, dass die Fidezs-Europaabgeordneten ihre Mitgliedschaft in der EVP-Fraktion beenden“, teilte der ungarische Ministerpräsident am Mittwoch in einem Schreiben an EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) mit. Den Brief veröffentlichte die Fidezs-Vizevorsitzende Katalin Novak auf ihrem Twitter-Account.