Karas warnt vor Orban: „Angriff auf Demokratie“

„Orban will Coronavirus missbrauchen“

„Orban will die Corona-Krise missbrauchen, um das Parlament in Budapest auf unbestimmte Zeit auszuschalten. Das ist ein Skandal und lässt Orban auf den Spuren des türkischen Präsidenten Erdogan wandeln“, so Karas. Auch er forderte: „Die Europäische Kommission muss umgehend Stellung beziehen und mit dem Europäischen Gerichtshof entschieden einschreiten.“