Europas „große Koalition“ hat keine Mehrheit mehr

Weber sagte, es sei für EVP, Sozialdemokraten und Liberale an der Zeit, „ab jetzt zusammenzuarbeiten“. Angesichts steigender Wahlbeteiligung in vielen EU-Ländern sah Weber am Sonntagabend auf der Wahlparty der CDU in Berlin eine „klare Stärkung“ des Europaparlaments. Dieses müsse nun auch „maßgeblichen Einfluss auf Inhalte und die Personalgestaltung“ in der EU haben.