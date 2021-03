Politologe im Terror-Verdacht: „Sehr dünne Suppe“

Terrorist, Mitglied einer staatsfeindlichen Verbindung und kriminellen Organisation sowie ein Geldwäscher: All das soll Farid Hafez (39) nach Ansicht der Grazer Staatsanwaltschaft sein. Doch für den Projektmitarbeiter an der Salzburger Uni sind die Vorwürfe an den Haaren herbeigezogen. „Es ist eine sehr dünne Suppe, um nicht zu sagen gar keine Suppe“, so Hafez.