Jetzt hat ersten Bürgermeister Tanzfieber erwischt

Profitänzer ebenso dabei

Im Rathaus, in der Stadtgärtnerei, bei den Stadtwerken, in den Kindergärten, beim Wirtschaftshof, am Hauptplatz und im Stadttheater Leoben wurden die Tanzszenen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt gedreht. „Mit der Teilnahme an der Jerusalema-Challenge wollen wir Gemeindebedienstete einmal auf andere Art und Weise zeigen, dass wir immer mit vollem Einsatz für die Leobener Bevölkerung da sind. Ich bin stolz darauf, Teil dieses tollen Teams zu sein“, freut sich Doris Stütz aus dem Büro des Bürgermeisters, die Organisatorin des Projektes.