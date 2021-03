Öffnung Mitte Mai: Endspurt bei der neuen Linzerie

Doch vorweg: Bereits ab 15. März bekommen die Kunden erste Einblicke in die neue Linzerie. Denn dann wird der Zugang zum Taubenmarkt geöffnet, werden die Geschäfte in diesem Teil des Shoppingcenters bereits in neuem Glanz erstrahlen. Was die „Krone“ beim gestrigen Lokalaugenschein bereits feststellte: Aufgrund der neuen Böden und der neuen Gestaltung wirkt die Innenstadt-Mall um einiges heller und freundlicher als vorher. An allen Ecken und Enden wird auf Hochtouren garbeitet.