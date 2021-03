Selbst-Tests werden nicht lange reichen

Dass die Tests nur zur Selbstüberprüfung dienen und nicht für Friseur und Co. verwendet werden können, scheint vielen dabei egal zu sein. „Die Nachfrage ist bei uns sehr hoch, ich glaube nicht, dass wir mit den 400 Packungen sehr lange auskommen “, sagt Klaus Winter von der Apotheke in Großarl. Dieses Bild zeichnet sich auch in anderen Apotheken wie der Borromäus-Apotheke in der Stadt ab: „Wir haben bereits 80 Packungen alleine am Vormittag verbraucht – also allzu lange werden wir keine Vorräte haben. Dabei ist der Ansturm zwar da, aber absolut bewältigbar“, sagt Leiterin Margarete Olesko.