Seine Arbeitshose überführte Bankräuber

Akzent auffällig

Der Verdächtige soll für den Überfall am 15. Februar auf eine Raiba-Filiale in Leonding-Doppl verantwortlich sein. Ein mit Pistole bewaffneter Maskierter war gegen 9.15 Uhr in die Bank marschiert, hatte die Waffe auf eine Mitarbeiterin (56) gerichtet und sie mit ausländischem Akzent zur Herausgabe von Geld aufgefordert.