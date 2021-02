Tandlerei für Neusiedl am See

Re-Use ist das Zauberwort. Schon im Stammhaus wurde jeden Montag ein Flohmarkt abgehalten, wo man eben solch gebrauchten Waren verkauft hat. Ab 8. März findet man diesen „Flohmarkt“ in Form eines Shops mitten am Hauptplatz in den Räumlichkeiten der ehemaligen Druckerei Horvath. In der „Tandlerei“ wird man unter Kleinmöbeln genauso wählen können wie unter Geschirr, Sport- und Spielsachen, Bildern, Lampen oder Dekoartikel. „Mit unserem Re-Use-Shop können wir unser Angebot in der Kreislaufwirtschaft erweitern“, freut sich Eva Steindl von den Koryphäen. Ganz nebenbei werden sechs neue Arbeitsplätze durch Aufbereitung, Reparatur und Gebrauchtwarenhandel geschaffen.