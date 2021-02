Impfung, Tests, Reisen: Ringen um gemeinsame Linie

Mutationen beschäftigen Regierungschefs

Am ersten Tag des bis Freitag dauernden Gipfels wird es nach Informationen aus der EU-Kommission vor allem darum gehen, wie man auf die Virus-Mutationen reagieren soll. Die in Großbritannien festgestellte Virusvariante sei mittlerweile in alle EU-Staaten nachgewiesen, die in Südafrika zuerst registrierte Mutante in sieben und die aus Brasilien stammende Mutation in 16 Mitgliedsstaaten, hieß es in Kommissionskreisen. Es gebe noch immer Probleme bei der Umsetzung der Verabredung, dass alle Staaten mindestens fünf Prozent ihrer Positivfälle auf die Mutationen untersuchen sollten.