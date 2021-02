Sturm: Verletzungshammer und der Weg ins „Exil“

Schwere Zeiten für Sturm. Vor den beiden Spielen in der Liga am Sonntag sowie im Cup-Halbfinale am kommenden Mittwoch gegen Salzburg gibt’s Hiobsbotschaften aus dem Grazer Lazarett - dazu steht wegen des längst leidigen Rasen-Themas in Graz-Liebenau ein Ausweichen für die nächsten Spiele nach Klagenfurt bevor. Sturm-Coach Christian Ilzer macht aber auch in schwierigen Zeiten Mut.