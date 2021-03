ZTE Axon 20: Das taugt die unsichtbare Frontkamera

„Wie Sie sehen, sehen Sie nichts“, könnte das Motto des ZTE Axon 20 lauten - auch wenn das nicht ganz stimmt, doch dazu später mehr. Zunächst sticht beim neuesten Smartphone der Chinesen nämlich dessen schiere Größe ins Auge. Mit seinem 6,92 Zoll in der Diagonale messenden Display, rund 198 Gramm Lebendgewicht und 172,1 Millimetern Länge sowie einer Dicke von knapp acht Millimetern darf es durchaus als „kräftiges Kerlchen“ bezeichnet werden. In der Hosentasche fühlt es sich daher nicht so wohl, dank des schlanken Displayformats (20,5:9) liegt es aber immerhin noch gut in der Hand.